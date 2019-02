Drei der sechs möglichen Gegner würde man empfangen. Wohl mit Dominic Thiem, dessen Comeback näher rückt.

Die Chancen stehen gut, dass Österreichs Davis-Cup-Team in der Weltgruppen-Relegation im September wieder ein Heimspiel hat. Die Auslosung ist am Mittwoch. Von den sechs möglichen Gegnern aus der Europa-Afrika-Zone hätte Österreich gegen drei Nationen Heimrecht, in zwei Fällen müsste man auswärts antreten und einmal würde das Los entscheiden.