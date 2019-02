Österreich wittert im Davis Cup nun die große Chance

"Mr. Davis Cup" Dennis Novak stellte im Länderkampf gegen Chile auf 1:1. Zuvor legte Jurij Rodionov vor rund 4000 Zuschauern bei großartiger Länderkampf-Atmosphäre eine Talentprobe ab. Damit kann der Samstag endgültig zum Tennisfest in der Salzburg Arena werden.

Länderkampf-Atmosphäre in der Salzburg Arena, eine Talentprobe der Zukunftshoffnung und schließlich ein nervenaufreibender Sieg, der Österreichs Chancen am Leben hielt. Der Tennis Davis Cup hat am Freitag das gebracht, was man sich vom Duell mit Chile erhofft hat. Zunächst zeigte Jurij Rodionov vor 4000 Zuschauern in einer fast vollen Halle sein großes Potenzial, musste sich dem favorisierten Nicolás Jarry aber 5:7, 5:7 geschlagen geben. Als danach Dennis Novak mit 6:4, 6:4 über Christian Garin zum 1:1 ausglich, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.