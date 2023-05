Österreichisches Tennis-Duo Ofner und Grabher lebt Traum in Paris

Sebastian Ofner hat nach seinem größten Erfolg sogar das Achtelfinale bei den French Open im Visier: "Es ist unglaublich, aber trotzdem noch nicht vorbei." Julia Grabher fordert am Donnerstag US-Star Coco Gauff.

Waren Österreichs Erfolge im Welttennis viele Jahre lang einzig von Dominic Thiem abhängig, so machen heuer in der ersten Woche der French Open zwei andere Profis auf sich aufmerksam. Qualifikant Sebastian Ofner spielte sich mit insgesamt fünf Siegen in Runde drei, schaltete nun mit Sebastian Korda die Nummer 30 der Welt in drei Sätzen aus und hat am Freitag gegen Fabio Fognini sogar Chancen auf das Achtelfinale. Schon am Donnerstag bestreitet Julia Grabher gegen Topstar Coco Gauff das bislang größte ...