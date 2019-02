Österreichs Davis-Cup-Team gegen Chile mit 0:1 zurück

Auch wenn er sein Debüt im rot-weiß-roten Davis-Cup-Team verloren hat: Jurij Rodionov hat die Feuerprobe am Freitag in Salzburg bestanden. Der 19-jährige Niederösterreicher unterlag der chilenischen Nummer eins, Nicolas Jarry (ATP-41.), nach sehr guter Leistung, nach 91 Minuten mit 5:7,5:7. Österreich liegt damit in der Qualifikationsrunde der Weltgruppe gegen Chile mit 0:1 zurück.

SN/APA/BARBARA GINDL Rodionov verlor Auftaktspiel im Davis-Cup