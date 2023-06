Österreichs Tennis hat mehrere Sebastian Ofners

Der Steirer ist mit 27 bei den French Open am vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere und auf der ATP-Tour angekommen. Ein Potenzial, das auch seine Davis-Cup-Kollegen haben.

Wie steinig der Weg Richtung Spitze und wie riesig die Dichte im Welttennis ist, zeigte der Erfolgslauf von Sebastian Ofner in Roland Garros. Aus der Qualifikation mit sechs Siegen ins Achtelfinale - das verdient nicht nur Respekt für die vergangenen zwei Wochen, sondern für die vergangenen zwei Jahre. Der Steirer zeigte erstmals 2017 auf, sorgte in Wimbledon als "Tennis-Falco" und in Kitzbühel als Halbfinalist für Furore. Der endgültige Durchbruch aber ist ihm, nach einer hartnäckigen Fußverletzung, nun sechs Jahre später ...