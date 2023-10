Österreichs Tennisprofis wittern ihre große Chance

Sebastian Ofner steht im Achtelfinale von Tokio. Joel Schwärzler, das größte heimische Talent seit Dominic Thiem, schlägt in China auf.

Während Dominic Thiem am Dienstagabend (2. Match nach 19 Uhr/ live auf Sky und im SN-Ticker) gegen den jungen Italiener Luca Nardi in Antwerpen auf den Erfolgsweg einbiegen will, wittern drei andere österreichische Tennisprofis diese Woche ihre große Chance. Allen voran Sebastian Ofner, der beim ATP-500-Turnier in Tokio sein Auftaktmatch gegen Christopher O'Connell mit 6:7(2), 7:6(5), 6:2 für sich entschied, bei 1:4 im Tiebreak des zweiten Satzes schon knapp vor dem Aus stand. Und nun mit Félix Auger-Aliassime am Mittwoch einen großen Namen, aber keine unüberwindbare Hürde vor der Brust hat, denn die Nummer 17 der Welt ist in einer Formkrise und hat seit April nur drei Matches auf ATP- und Grand-Slam-Ebene gewonnen.

Misolic zeigt Aufwärtstrend

Auch Filip Misolic, Sensationsfinalist von Kitzbühel 2022, müht sich heuer bislang auf der ATP- und Challenger-Tour ab, fiel auf Platz 181 der Weltrangliste zurück. Gelingt ihm in Stockholm die Wende? Nach souveräner Qualifikation fordert er beim 250er-Event zum Auftakt den Briten Daniel Evans, Nummer 34 der Welt.

Und schließlich darf sich Joel Schwärzler diese Woche auf großer Bühne behaupten. Der 17-Jährige misst sich in Chengdu mit den besten U18-Spielern. Das ITF Junior Final ist nach den Grand-Slam-Turnieren die prestigeträchtigste Veranstaltung im Nachwuchsbereich. Als Top-10-Spieler der Juniorenweltrangliste ist Schwärzler Österreichs größte Nachwuchshoffnung seit Thiem. Wenngleich es bis in die Herren-Weltspitze noch ein weiter Weg ist, scheut er Vergleiche mit seinem prominenten Landsmann nicht. "Die freuen mich", sagt der Schützling von Jürgen Melzer.