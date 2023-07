ÖTV-Frauen tragen Heimspiel im BJK-Cup in Schwechat aus

Die österreichischen Tennis-Frauen werden ihr Heimspiel im Play-off des Billie Jean King-Cups gegen Mexiko im Multiversum Schwechat austragen. Das gab der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Donnerstag bekannt. Als Spieltermine stehen der 11. und 12. November fest, der Belag wird Sand sein. Angeführt von der rot-weiß-roten Topspielerin Julia Grabher hofft die ÖTV-Auswahl auf den Aufstieg in die Qualifikationsrunde für das Finalturnier im kommenden Jahr.

Grabher führt die ÖTV-Frauen gegen Mexiko an

Der Spielort Schwechat muss vom Weltverband ITF noch bestätigt werden, das sei allerdings nur noch Formsache. "Grundsätzlich ist Schwechat für uns ein sehr gutes Pflaster", sagte ÖTV-Kapitänin Marion Maruska bei einer Pressekonferenz am Donnerstag und erinnerte an den überraschenden 3:2-Play-off-Sieg gegen Lettland im vergangenen Jahr. Grabher hatte damals gefehlt, wird heuer aber fix dabei sein. "Ich freue mich umso mehr, dieses Jahr spielen zu können", betonte die 27-jährige Vorarlbergerin, die zuletzt in Wimbledon zum Auftakt gescheitert war.

Gegen Mexiko, bei der Auslosung der schwächste gesetzte Gegner, sind Grabher und Co. zu favorisieren. "Wir sind sicher in einer leichten Favoritenrolle. Aber wir werden den Gegner natürlich nicht unterschätzen. Ich bin guter Dinge, dass wir den Schwung aus dem Vorjahr mitnehmen werden", sagte Maruska. Grabher war ebenfalls zuversichtlich. "Ich sehe uns gegen Mexiko ganz klar in der Pflicht. Wenn jede von uns ihr Potenzial ausschöpft, sollte das eine lösbare Aufgabe sein."

Mexikos aktuelle Nummer eins ist die Weltranglisten-190. Marcela Zacarias, dahinter sind Renata Zarazua (WTA-242.) und Fernanda Contreras (WTA-288.) noch in den Top 300 zu finden. Grabher, die nun bei den WTA-250-Turnieren in Palermo und Hamburg auf ihren Lieblingsbelag Sand zurückkehren wird, befindet sich als Nummer 58 der Welt derzeit im Aufwind. Auch Staatsmeisterin Sinja Kraus (WTA-193.) hat laut Maruska bereits "positive Signale" für einen Einsatz gegen Mexiko gegeben.

Im April unterlag die ÖTV-Auswahl in der Qualifikationsrunde zu den Billie Jean King Cup Finals Rekordsieger USA mit 0:4.