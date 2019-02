ÖTV-Team statt nach Madrid in Play-offs um Klassenverbleib

Beinahe hätte Österreichs Davis-Cup-Team nach der Absage von Dominic Thiem die Außenseiter-Rolle gegen Chile abgeworfen und die Überraschung geschafft. Am Ende fehlte Dennis Novak und Co. in Salzburg nur ein Tiebreakgewinn zum Madrid-Ticket für das neue Final-Turnier im November. Nun sieht sich die Equipe schon im September wieder, wenn es in den Play-offs um den Verbleib in der Weltgruppe geht.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Die Enttäuschung bei den Österreichern war groß