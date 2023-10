Der Finaltraum von Sebastian Ofner bleibt unerfüllt

Als letzter Österreicher verliert Sebastian Ofner in Astana im Halbfinale. Für ihn geht es direkt weiter nach China. Der wegweisende Herbst von Dominic Thiem beginnt in Bratislava.

Erstmals überhaupt auf der ATP-Tour erreichten drei Österreicher bei demselben Turnier das Viertelfinale. Man durfte sogar mit dem ersten rot-weiß-roten Titel seit jenem von Dominic Thiem 2019 in der Wiener Stadthalle spekulieren, zumal beim 250er-Event in Astana auch kein übermächtiger Gegner dabei war. Doch das Endspiel in der kasachischen Hauptstadt geht ohne Österreicher in Szene. Sebastian Ofner unterlag im Halbfinale dem Franzosen Adrian Mannarino überraschend klar mit 4:6, 2:6.

Dabei schien es zunächst, als könnte Ofner seiner großartigen Saison einen weiteren Höhepunkt hinzufügen und in das erste Finale seiner Karriere einziehen. Mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Serie präsentierte sich der 27-jährige Steirer wie am Vortag gegen Thiem angriffslustig und souverän, nahm Mannarino den Aufschlag zum 4:2 ab. Danach lief aber nicht mehr viel zusammen bei Ofner. Mannarino, der im Viertelfinale Jurij Rodionov 6:1, 7:6(6) ausgeschaltet hatte, nützte das eiskalt aus. Mannarino trifft im Finale auf den US-Amerikaner Sebastian Korda, der sich mit 6:7(8), 7:6(2), 7:6(3) gegen den 20-jährigen Serben Hamad Medjedović durchsetzte.

Ofner: "Traue mir viel mehr zu"

Ofner, der heuer unter anderem als Achtelfinalist bei den French Open aufgezeigt hatte, wird sich dank 90 Punkten aber erstmals in die Top 50 der Weltrangliste schieben und hat bis zum Jahresende zudem keine Punkte zu verteidigen, weil er 2022 verletzungsbedingt vorzeitig beendet hatte. Generell sieht sich Ofner noch (lange) nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. "Ich bin viel reifer, traue mir selbst mehr zu, dass ich die Leute auf der ATP-Tour auch konstant schlagen kann", erklärt der Schützling von Wolfgang Thiem und Stefan Rettl.

Beweisen kann er das schon wieder ab Donnerstag, denn für Ofner geht es direkt von Astana weiter nach Schanghai. Dort trifft er zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers auf Juan Pablo Varillas, auf einen "alten Bekannten" aus österreichischer Sicht. Thiem hat in den vergangenen 14 Monaten drei Mal gegen den Peruaner gespielt, dabei zwei Siege gefeiert, zuletzt erst in der ersten Runde in Kasachstan.

Thiem muss noch liefern

Noch viele solcher Siege wird Thiem auch benötigen, will er sein "absolutes Minimalziel", wie er sagt, am Jahresende erreichen. Das sind die Top 100 und die damit verbundene direkte Qualifikation für die Australian Open im Jänner. Aktuell scheint er auf Platz 72 auf, jedoch hat der 30-Jährige noch rund ein Drittel seiner 756 Zähler im Herbst zu verteidigen, unter anderem zwei Halbfinals bei 250er-Turnieren sowie das Achtelfinale in Wien. "Ich will definitiv nicht, dass das so ist wie heuer, dass ich eine Wildcard brauche und nicht weiß, ob ich im Hauptbewerb bin", sagt Thiem, der zunächst einen Schritt zurück auf die Challenger-Tour macht. So versucht er kommende Woche in Bratislava sein Punktekonto aufzufüllen, bevor es dann in Antwerpen (ab 16. Oktober) und bei den Erste Bank Open in Wien (ab 23. Oktober) wieder auf die ATP-Tour geht.

Thiem: "Ich muss aggressiver werden"

Auch einen Plan, wie er mit Trainer Benjamin Ebrahimzadeh sein Spiel auf das nächste Level heben will, hat Thiem: "Ich muss die Ballwechsel kürzer halten, aggressiver spielen, mehr ans Netz gehen. Ich weiß, dass Benni einen perfekten Plan dafür hat, wie das Spiel ausschauen soll." An der Umsetzung ist er in Astana noch gescheitert. Gegen Ofner war Thiem zu oft in der Defensive, meist diktierte sein Stallkollege das Geschehen. Auch, dass er zuvor gegen Marcos Giron hart zu kämpfen hatte, rächte sich dann im Duell der Österreicher. Basis für Thiems Vorhaben ist seine körperliche und mentale Verfassung. Die Magenbeschwerden seien ausgeheilt, die Energie sei wieder zurück, wie Thiem versichert: "Und wenn ich fit bin, bin ich zuversichtlich, dass ich wieder gut spiele."

