Ofner beim Rasen-Challenger in Ilkey im Halbfinale

Der Steirer Sebastian Ofner steht beim britischen Tennis-Challenger in Ilkey im Halbfinale. Der 27-Jährige besiegte am Donnerstag beim Rasen-Vorbereitungsevent auf den Wimbledon-Grand-Slam den US-Amerikaner Denis Kudla 6:2,6:2. Er rückt in der Weltrangliste erstmals in die Top 80 vor, womöglich in die Top 75. Österreichs aktuelle Nummer eins war im Viertelfinale als Nummer 3 der höchstgereihte, noch im Bewerb verbliebene Akteur. Ofner trifft nun auf Zsombor Piros aus Ungarn.

BILD: SN/APA/AFP/THOMAS SAMSON Für Sebastian Ofner läuft es weiter gut/Archivbild

Der Finaleinzug würde Ofner in die Top 70 bringen, der Gewinn dieses mit 145.000 Euro dotierten Turniers gar in die Top 60. Indes hat bei einem mit 80.000 Dollar dotierten Challenger in Cali in Kolumbien auch der Niederösterreicher Gerald Melzer zumindest einmal das Viertelfinale erreicht.