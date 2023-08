Ofner-Bezwinger Molcan scheitert im Kitzbühel-Viertelfinale

Am Tag nach der sensationellen Aufholjagd gegen Sebastian Ofner ist für Alex Molcan beim Tennis-ATP-Turnier in Kitzbühel das Aus gekommen. Der 25-jährige Slowake zog am Donnerstag im ersten Viertelfinale des Tages gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 4:6,3:6 den Kürzeren. Im Kampf um den Finaleinzug wartet auf die 22-jährige Nummer 72 der Welt am Freitag entweder dessen topgesetzter Landsmann Tomas Martin Etcheverry oder der Kolumbianer Daniel Elahi Galan.

BILD: SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Molcan zog diesmal den Kürzeren

Ein Duell mit Dominic Thiem wäre erst im Finale des mit 630.705 Euro dotierten Sandplatz-Events möglich, der Niederösterreicher muss bis dorthin aber noch zwei Hürden aus dem Weg räumen. Am Donnerstagnachmittag bekam er es im Viertelfinale mit dem französischen Yannick-Hanfmann-Bezwinger Arthur Rinderknech zu tun. In dieser Runde versuchten auch noch die topgesetzten Alexander Erler/Lucas Miedler die österreichischen Fahnen im Doppel hoch zu halten. Die Segel streichen musste Sam Weissborn mit seinem monegassischen Standardpartner Romain Arneodo. Das 3:6,2:6 gegen Gonzalo Escobar/Aleksander Nedowjesow (ECU/KAZ-4) war eine klare Angelegenheit.