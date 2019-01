Ofner in Melbourne-Quali weiter, Novak out

Tennisprofi Sebastian Ofner steht in der Qualifikation für die Australian Open in Melbourne in der zweiten Runde. Der 22-jährige Steirer besiegte am Dienstag den Japaner Yasutaka Uchiyama 7:6(8),7:6(10) und trifft nun auf Lokalmatador Thanasi Kokkinakis. Dennis Novak schied hingegen nach einer 6:7(3),0:6-Niederlage gegen den für Kasachstan spielenden Ukrainer Oleksandr Nedowjesow aus.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Sebastian Ofner in bleibt in Melbourne im Rennen