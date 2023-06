Ofner nach Thiem-Aus ab Montag bester ÖTV-Mann im Ranking

Nach dem Zweitrunden-Aus von Dominic Thiem beim ATP-Challenger in Heilbronn am Donnerstag steht es fest: Paris-Achtelfinalist Sebastian Ofner wird ab Montag in der neuen Tennis-Weltrangliste der Männer den Ex-Weltranglisten-Dritten als bester Österreicher ablösen. Thiem hätte den Steirer mit einem besseren Abschneiden in Deutschland noch abfangen können.

BILD: SN/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Thiem nach Rückschlag nicht mehr heimische Nummer 1

Moritz Thiem, der sowohl seinen Bruder als auch seit diesem Jahr Ofner managt, meinte auf APA-Anfrage am Freitag zu Thiems Drei-Satz-Niederlage in Heilbronn: "Es war einfach keine gute Partie bis auf den ersten Satz. Er muss jetzt anfangen, die Schläge, die er im Training schon spielt, auch konstant ins Match zu transformieren." Andernfalls werde Thiem "es immer und gegen jeden schwer haben". In Sachen Ofner wird derzeit noch am genauen Turnierplan gebastelt, der Steirer hat ja mit seinem Vorstoß um Rang 80 (er kann theoretisch noch von ein paar Spielern überholt werden, Anm.) ganz neue Möglichkeiten. Fixer nächster Einsatz ist nach einer 14-tägigen Pause der Rasen-Challenger in Ilkley (GBR) ab 18. Juni.