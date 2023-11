Ofner will 2024 tolle abgelaufene Saison bestätigen

Für Sebastian Ofner ist die Tennis-Saison - wie auch für seinen "Stallkollegen" Dominic Thiem - vorbei. Nach dem knappen Viertelfinal-Aus in Sofia gegen den Franzosen Adrian Mannarino zog der 27-jährige Steirer noch eine kurze Bilanz. Ofner wird voraussichtlich als 43. sein Jahr beenden, gestartet war er als Nummer 193. Eine Steigerung im Ranking um 150 Plätze, ursprünglich hatte Ofner die Top 100 per Jahresende angepeilt.

"Das Ranking ist weit besser als erwartet. Das hätte ich mir am Anfang des Jahres nie gedacht", blickte der diesjährige French-Open-Achtelfinalist zurück. "Es war eine unglaubliche Saison, da ist richtig viel gut gelaufen." Am Ende hätte es mit dem einen oder anderen Sieg "vielleicht noch ein bisserl besser ausschauen" können. Doch dem trauerte Ofner nicht nach.

Für 2024, die seine erste volle Saison auf der ATP-Tour sein wird, hofft der Schützling von Wolfgang Thiem auf Stabilisierung in den Top 50. "In den letzten drei, vier Monaten durchgehend auf der ATP-Tour habe ich wertvolle Erfahrungen sammeln können für nächstes Jahr - auf was ich mich einstellen muss, wo ich mich noch verbessern muss." Darum will er sich nun so gut wie möglich auf nächstes Jahr vorbereiten. "Ich möchte nächste Saison dort anschließen, wo ich jetzt aufgehört habe und es bestätigen. Mein Ranking halten, vielleicht sogar noch verbessern, aber ungefähr in dem Radius halt. Das ist eh schon schwierig genug auf der ATP-Tour." Das eine oder andere Prozent möchte er noch aus sich herausholen.