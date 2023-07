Ofner stürmt in sein sechstes Saison-Challenger-Finale

Sebastian Ofner hat in seiner großartigen Saison bereits das sechste Endspiel auf ATP-Challenger-Niveau erreicht. Der 27-jährige Steirer brauste am Samstag in Salzburg mit einem 6:0,6:2 in nur 51 Minuten über den als Nummer 5 gesetzten Argentinier Juan Manuel Cerundolo ins Endspiel. In diesem trifft Ofner entweder auf Landsmann Lukas Neumayer oder den Slowenen Blaz Rola.

BILD: SN/APA/AFP/THOMAS SAMSON Ofner schlägt sich im Ranking immer weiter nach oben

Ofner hofft, dass er als Favorit nun endlich auch wieder ein Challenger-Turnier gewinnen kann. Denn dieses Jahr hatte er auf Teneriffa, in Antalya, Zadar, Prag und beim Rasenturnier in Ilkley immer im Finale das Nachsehen. Bisher hat Ofner drei Siegespokale auf diesem Level gewonnen: In Astana (2018), Puerto Vallarta (2019) und Prag (2022). Schon vor dem Endspiel steht fest, dass der Schützling von Wolfgang Thiem und Touring-Coach Stefan Rettl zumindest auf Rang 67 vorstoßen wird. Gewinnt Österreichs aktuell bester Tennisprofi in Salzburg, wird er um Platz 57 aufscheinen. Für das Finale gibt es 75, für den Titel 125 ATP-Zähler. Als Finalist hat Ofner ein Preisgeld von 11.570 Euro sicher, am Sonntag geht es um den mit 19.650 Euro dotierten Siegerscheck (alles brutto).