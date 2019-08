Ofner und Haas in US Open-Quali gleich out

Sebastian Ofner und Barbara Haas sind in der Qualifikation für die Tennis-US-Open in New York gleich in Runde eins gescheitert. Ofner verlor am Montag gegen den ehemaligen Australien-Halbfinalisten Chung Hyeon aus Südkorea glatt mit 3:6,3:6, Haas in einer wegen Unwetters unterbrochenen Partie der Chinesin Xinyu Wang mit 1:6,7:5,2:6.

SN/APA (Archiv)/EXPA/STEFAN ADELSBE Ofner verlor gegen Chung Hyeon aus Südkorea