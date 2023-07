Ofner und Misolic in Umag out - Thiem-Match verschoben

Sebastian Ofner und Filip Misolic sind am Mittwoch beim Tennis-ATP250-Turnier in Umag ausgeschieden. Der als Nummer drei gesetzte Ofner musste sich dem Australier Alexei Popyrin 4:6,1:6 geschlagen geben. Für den Qualifikanten Misolic kam in der Erstrunden-Partie gegen den an Nummer sechs gereihten Schweizer Stan Wawrinka mit 3:6,2:6 das Aus. Die Partie von Dominic Thiem gegen den Tschechen Jiri Lehecka wurde auf Donnerstag verschoben.

BILD: SN/APA/AFP/THOMAS SAMSON Ofner gegen Australier Popyrin chancenlos

Ofner kassierte gleich im ersten Game des Spiels ein Break, das Popyrin zum Satzgewinn reichte. Im zweiten Durchgang zog der Australier schnell auf 4:0 davon, der Steirer konnte nicht mehr kontern. Es war das erste Duell zwischen dem Weltranglisten-52. Ofner und dem Ranking-90. Popyrin auf der ATP-Tour. Auch das Kräftemessen zwischen dem 129. Misolic und dem 72. Wawrinka war eine Premiere. Der Schweizer Veteran zog zu Beginn schnell auf 4:0 davon, ließ sich danach von einem Rebreak nicht beirren und servierte zum 6:3 aus. Der zweite Satz begann ebenfalls mit einem Break für Wawrinka, der Misolics Aufschlag in der Folge auch zum 5:2 durchbrach und damit die endgültige Entscheidung herbeiführte. Nicht mehr im Einsatz war Thiem, sein Match gegen den topgesetzten Lehecka wurde wegen Regens auf Donnerstag (16.30 Uhr) verschoben.