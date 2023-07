Ofner verliert im Umag-Achtelfinale gegen Australier Popyrin

Sebastian Ofner hat sich beim Tennis-ATP250-Turnier in Umag im Achtelfinale verabschiedet. Der als Nummer drei gesetzte Steirer, der mit einem Freilos in die Runde der letzten 16 gekommen war, musste sich am Mittwoch dem Australier Alexei Popyrin 4:6,1:6 geschlagen geben. Ofner kassierte gleich im ersten Game des Spiels ein Break, das Popyrin zum Satzgewinn reichte. Im zweiten Durchgang zog der Australier schnell auf 4:0 davon, Ofner konnte nicht mehr kontern.

Ofner gegen Australier Popyrin chancenlos

Es war das erste Duell zwischen dem Weltranglisten-52. Ofner und dem Ranking-90. Popyrin auf der ATP-Tour.