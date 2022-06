Ofner verpasst Qualifikation für Wimbledon-Hauptbewerb

Sebastian Ofner hat den Hauptbewerb des Tennisturniers in Wimbledon verpasst. Der Steirer verlor am Donnerstag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde für den Rasenplatz-Klassiker in London gegen den als Nummer sieben gesetzten Moldauer Radu Albot mit 6:2,3:6,4:6,5:7. Er versäumte damit seine dritte Teilnahme am Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers.

SN/APA/AFP/THOMAS SAMSON Der Steirer verlor in vier Sätzen

Ofner stürmte regelrecht in die Partie, nahm Albot im ersten Satz dreimal in Folge den Aufschlag ab und führte mit 5:0, bevor der 26-Jährige seinerseits den Aufschlag abgab, wenig später aber zum 6:2 ausservierte. Im zweiten Satz gelang dem Steirer erneut sofort ein Break, er kassierte jedoch sofort im Gegenzug das Rebreak zum 1:1. Albot witterte nun Morgenluft und nahm Ofner das Service zum 5:3 ab, wehrte Breakbälle beim anschließenden eigenen Aufschlag ab und entschied in der Folge den Satz mit 6:3 für sich. Im dritten Set glückte dem Moldauer in Spiel sieben ein Break, kurz darauf war auch dieser Durchgang eine Beute des 32-Jährigen. Lange ausgeglichen verlief Satz vier, bis Albot mit einem Break zum 6:5 in Führung ging und anschließend bei eigenem Aufschlag seinen zweiten Matchball nach einer Spielzeit von 2:26 Stunden nutzte. Ofner darf sich mit 32.000 Pfund (37.200 Euro) Preisgeld trösten.