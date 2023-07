Ons Jabeur: Eine Tennis-Frohnatur lässt einen ganzen Kontinent hoffen

Nach ihrem Zweitrundenaus gegen Vondroušová bei den Australian Open in Melbourne hatte sich die Tunesierin einem kleinen Eingriff am Knie unterziehen müssen und fiel ein paar Wochen aus. Im April folgte die nächste Pause wegen einer Wadenzerrung. "Es war außerhalb meiner Kontrolle, ich konnte nichts dagegen machen, nur geduldig sein", sagte Jabeur.

Noch vor wenigen Monaten deutete nichts auf einen derartigen Lauf hin. Doch neben ihren Erfahrungen aus inzwischen zwei Grand-Slam-Finals seien es vor allem ihre beiden Verletzungspausen, die sie mit einem komplett anderen Gefühl in das erneute Duell um den Wimbledontitel gehen lassen würden, sagte Jabeur. "Ich glaube, die Verletzungen haben mich etwas runtergebracht und mich gelehrt, geduldig zu sein und die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind."

"Ich hoffe, ich kann Geschichte schreiben"

Geduld beweisen müssen auch ihre zahlreichen Fans in der Heimat. Über Jahre ist sie mit immer neuen Rekordmarken (erster WTA-Titel, erster arabischer Profi in den Top Ten) zum Vorbild der jüngeren Generation der Frauen geworden. "Mein Tennis soll inspirieren", sagte sie in Wimbledon einmal mehr. Noch fehlt ein Schritt zum historischen Titel, und die Karriere der zu Hause "Minister of Happiness" gerufenen Jabeur wäre vollendet. "Ich hoffe, ich kann Geschichte schreiben. Nicht nur für Tunesien, sondern für Afrika."