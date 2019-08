Osaka bangt wegen Verletzung um US-Open-Titelverteidigung

Vor einem Jahr hatte sie mit einem Sensationslauf als erste Japanerin überhaupt die US Open in New York gewonnen. Nun muss Naomi Osaka um ihre Teilnahme bangen, denn sie musste wegen einer in Cincinnati erlittenen Verletzung am linken Knie im Viertelfinale aufgeben. Beim Stand von 4:6,6:1,0:2 musste sie der US-Amerikanerin Sofia Kenin am Freitag den Vortritt lassen.

SN/APA (AFP/Getty Images)/MATTHEW S Osaka musste wegen einer Verletzung aufgeben