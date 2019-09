Trainer-Vater Wolfgang übernimmt das Kommando bei Dominic Thiem und will Österreichs Tennisstar schon in Asien wieder in Topform bringen.

Fast acht Wochen sind seit dem Heimtriumph in Kitzbühel vergangenen. Seither hatte Dominic Thiem weniger mit Gegnern in großen Matches als vielmehr mit einer hartnäckigen Viruserkrankung zu kämpfen. Nun will Österreichs Tennisstar in Asien, wo das letzte Saisonviertel eingeläutet wird, ...