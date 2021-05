Paris, Nadal, das Lebenswerk

Sein erster Triumph in Roland Garros 2005 war der Beginn der vielleicht beispiellosesten Erfolgsserie im Weltsport. Nun jagt Rafael Nadal eine weitere historische Bestmarke. Doch es sind nicht Rekorde, die den Sandplatzkönig antreiben.

Trainerlegende Paul Annacone bezeichnet es als "die größte Errungenschaft im Sport", Dominic Thiem schlicht als "unwirklich" und die Weltpresse ordnet es "in die Kategorie der Mythen" ein. So inflationär Superlative im Sport verwendet werden - in Bezug auf Rafael Nadals Errungenschaft in Roland Garros scheinen sie dennoch knapp zu werden. 13 Triumphe und 100:2 Matchsiege stehen ohnehin für sich und für die Ewigkeit. Übertreffen kann sich der Spanier in Paris längst nur mehr selbst. Und dass es ihm auch heuer ...