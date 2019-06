Pariser Damen-Finale lautet Barty gegen Vondrousova

Das neue Siegergesicht in einem Damen-Grand-Slam-Turnier heißt entweder Ashleigh Barty oder Marketa Vondrousova. Die als Nummer 8 gesetzte Australierin und die ungesetzte Tschechin setzten sich Freitag in den Semifinali in Roland Garros durch. Barty rang die 17-jährige Amanda Anisimova (USA) nach kuriosem Matchverlauf 6:7(4),6:3,6:3 nieder, Vondrousova besiegte Johanna Konta (GBR-26) 7:5,7:6(2).

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Finalistin Ashleigh Barty aus Australien