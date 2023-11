Endspiel bei WTA Finals in Cancún erst am Montag

Der Titel beim "Masters" der acht besten Tennisspielerinnen des Jahres wird erst am Montag statt wie geplant am Sonntag vergeben. Wegen Regens musste das zweite Halbfinale am Samstag zwischen der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka aus Belarus und Iga Swiatek bei den WTA Finals in Cancún beim Stand von 2:1 im ersten Satz für die Polin abgebrochen werden. Zuvor hatte Jessica Pegula das US-Duell mit US-Open-Siegerin Coco Gauff klar 6:2,6:1 gewonnen.

BILD: SN/APA/AFP/CLAUDIO CRUZ Pegula zeigte sich im Halbfinale unantastbar

Sabalenka und Swiatek saßen danach in Handtücher eingepackt unter Schirmen auf dem Platz, doch das Warten war vergebens. Das Halbfinale soll nun am Sonntag (ab 22.30 Uhr MEZ) beendet werden. Die Spielerinnen hatten sich mehrfach über die schlechten Bedingungen in Mexiko wie zum Beispiel zu wenige und schlechte Trainingsplätze beklagt. Pegula kann sich nun zurücklehnen und sich in aller Ruhe auf das nun auf Montag (22.30 Uhr MEZ) verlegte Endspiel vorbereiten. Sie hat einen sehr starken Lauf hingelegt und hat auf dem Weg ins Finale die topgesetzte Sabalenka, die Nummer 3 Gauff, die Nummer 4 Jelena Rybakina und die Nummer 9 Maria Sakkari ausgeschaltet - ohne Satzverlust wohlgemerkt. "Ich habe jetzt am Ende des Jahres meine sieben Sachen beisammen", meinte Pegula dazu. Als Favoritin sieht sie sich dennoch nicht. "Ich werde wohl die Außenseiterin sein, auch wenn wenn ich tolles Tennis spiele", sagte die Milliardärstochter. Spielt sie gegen Sabalenka, dann hat diese per Jahresende die Nummer-1-Position unabhängig vom Ausgang sicher. Eine Final-Gegnerin Swiatek müsste auch Pegula bezwingen, um wieder Nummer 1 der Frauen zu werden.