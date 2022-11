Plant Superstar Nadal einen baldigen Abschied?

Bei den ATP-Finals kassierte der Spanier seine zweite Niederlage hintereinander. Hat der 36-Jährige noch Lust auf Tennis?

Solche Aussagen hatte die Tenniswelt in der Karriere von Rafael Nadal selten gehört. Nach seiner 3:6,4:6-Niederlage im Gruppenspiel gegen Felix Auger-Aliasimme und dem vorzeitigen Aus bei den ATP-Finals in Turin meinte der Spanier: "Momentan fehlt mir das Selbstvertrauen, aber ich denke nicht, dass ich vergessen habe, wie man Tennis spielt und wie man mental stark ist", so der 36-Jährige. Er wisse selbst nicht genau, ob er noch einmal sein absolutes Top-Niveau erreichen werde. Der Kämpfer von Manacor, der 22 Grand-Slam-Siege ...