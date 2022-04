Polin Swiatek gewinnt Finale in Miami gegen Osaka

Die Polin Iga Swiatek wird als Turniersiegerin an die Spitze der Tennis-Weltrangliste rücken. Im Finale des Masters in Miami setzte sich die 20-Jährige am Samstag gegen die frühere Nummer eins Naomi Osaka aus Japan klar mit 6:4,6:0 durch. Am Montag übernimmt Swiatek nach dem Rücktritt von Ashleigh Barty aus Australien erstmals die Führung in der Weltrangliste.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Swiatek als Turniersiegerin auf den Thron

Sie ist auch die jüngste Spielerin, die in einem Jahr die WTA-1000-Turniere in Indian Wells und Miami gewann. Für Osaka war es das erste Endspiel auf der WTA-Tour seit ihrem Sieg bei den Australian Open vor mehr als einem Jahr.