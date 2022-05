Wetten, dass Dominic Thiem 2023 wieder in den Top 10 ist?

Trotz des Absturzes in der Weltrangliste und der aktuellen Form: Österreichs Tennisstar ist zu gut, um nicht wieder in der Weltspitze Fuß zu fassen. Das ist kein Zweckoptimismus.

Das Comeback von Dominic Thiem läuft zäher als erwartet. Man durfte sich nach neun Monaten Turnierpause und fast ebenso langer Tennispause keine Wunderdinge erwarten. Vier Niederlagen in Serie gegen nicht mehr und nicht weniger als solide Spieler der erweiterten Weltklasse waren dennoch nicht das, was sich auch Österreichs Tennisstar selbst erhofft hatte - wenngleich er öffentlich die Erwartungshaltung bewusst runterschraubt. Und dennoch: Dominic Thiem wird seinen Weg zurück in die absolute Weltspitze finden. Weil er mit nun 28 noch einige ...