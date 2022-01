Raducanu sagt für Melbourne-Turnier ab

US-Open-Siegerin Emma Raducanu hat ihre Nennung für das Tennisturnier ab 4. Jänner in Melbourne zurückgezogen. Die 19-Jährige hat die Quarantäne nach der Corona-Infektion zwar bereits verlassen dürfen, die Teilnahme an dem Event komme ihr aber zu früh, teilten die Organisatoren mit. Die Britin verpasste wegen Covid auch bereits ein Showmatch im Dezember in Abu Dhabi. Sie wird nun vor den Australian Open noch das Sydney Classic (10. bis 15. Jänner) bestreiten.

SN/APA/AFP/POOL/JEREMY SELWYN Raducanu fühlt sich noch nicht fit zum Spielen