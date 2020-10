Rafael Nadal bleibt in Paris das Maß aller Dinge

Auch Novak Djokovic kann den Sandplatzkönig nicht entthronen. Der Spanier siegt im Finale der French Open in beeindruckender Manier - 13. Triumph in Roland Garros und Federer-Rekord egalisiert. Nadal selbst spricht von einer "unvergesslichen Liebesgeschichte".

Rafael Nadal hat seiner beispiellosen Erfolgsgeschichte in Roland Garros ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Auch Novak Djokovic konnte im Endspiel nicht am Thron des spanischen Sandplatzkönigs rütteln. Vielmehr war das 6:0, 6:2, 7:5 abermals eine Machtdemonstration, die der 34-jährige Mallorquiner zeigte. Auch im 13. Endspiel in Paris ging Nadal als Sieger vom Platz. Mit nun 20 Grand-Slam-Triumphen zog er zudem mit Rekordhalter Roger Federer gleich. Zahlen, die für sich stehen.

Als die spanische Hymne zu seinen Ehren gespielt wurde, konnte er die Tränen nicht mehr verbergen. Nadal zeigte da menschliche Züge, nachdem er zuvor in 2:41 Stunden wie eine nicht aufzuhaltende Maschine Richtung Rekordsieg marschiert war. "Jetzt denke ich aber nicht an den 20. Majorsieg, sondern nur an Paris. Dieses Turnier bedeutet alles für mich. Ich habe die wichtigsten Momente meiner Karriere in diesem Stadion verbracht. Diese Liebesgeschichte bleibt unvergessen", sagte er auf dem Court Philippe Chatrier vor rund 1000 Zuschauern, die ein weiteres Stück Sportgeschichte hautnah miterlebten.

Dabei waren die ersten zwei Sätze, obwohl Nadal von Beginn an nahe seinem besten Level agierte, bei Weitem nicht so einseitig wie es das Ergebnis vermuten lässt. 48 Minuten zeigen, dass es kein klassisches 6:0 war. Auch im zweiten Satz war machte Nadal beinahe jeden wichtigen Punkt. Das war der große Unterschied. Djokovic blieb trotz des frustrierenden Spielstands ruhig, zeigte aber im dritten Satz gene einen wieder einmal unantastbaren Nadal zunächst Wirkung. Dank mehr als doppelt so vielen Gewinnschlägen als Fehlern war der Spanier bei 3:2-Breakführung auf dem Weg zum 13. Paris-Triumph.

Djokovic: "Du bist der König auf Sand"

Doch es wäre nicht Djokovic, wenn er nicht noch einmal zurückgekommen wäre. Den Ausgleich zum 3:3 feierte der Serbe in Nadals "Wohnzimmer" enthusiastisch. War das die Wende? Nein, es war lediglich ein Stemmen gegen eine letztlich unüberwindbare Hürde. Nadal gelang das Break zum vorentscheidenden 6:5, mit einem Ass beendete sein 102. Paris-Match, von denen er nur zwei verloren hat.

Schließlich konnte auch Djokovic nur anerkennend gratulieren: "Du hast wieder einmal gezeigt, warum du der König auf Sand bist. Ich habe es am eigenen Leib spüren müssen. Das war hart." Der Serbe, der seinerseits 17 Grand-Slam-Siege zu Buche stehen hat und das bereits sechste Jahr als Nummer eins abschließen wird, war als Rom-Sieger sowohl vor dem Turnier als auch vor dem Endspiel als ebenbürtiger Herausforderer angetreten.

Boris Becker hatte das 56. Duell der ewigen Kontrahenten mit dem legendären Boxkampf "Rumble in the Jungle" zwischen Muhammad Ali und George Foreman von 1974 verglichen. Dass es nicht der erwartete Kampf auf Messers Schneide wurde, dafür war Nadal verantwortlich. Er ist und bleibt das Maß aller Dinge bei "seinem" Turnier.

