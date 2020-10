Rafael Nadal gegen Novak Djokovic: Wer ist Favorit im Paris-Finale?

Das Duell der Superstars um den Titel bei den French Open ist eines der Superlative mit neuer Rollenverteilung.

Rafael Nadal oder Novak Djokovic: Wer triumphiert am Sonntag (15 Uhr/live Eurosport und ORF Sport+) bei den French Open? Der Serbe hat im Halbfinale beim 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 über einen starken Stefanos Tsitsipas sein Vorhaben unterstrichen, die Regentschaft des spanischen Sandplatzkönigs zu beenden. Tatsächlich wartet auf Nadal in seinem 13. Paris-Finale die wohl bisher schwierigste Aufgabe, will er den Bois de Boulogne mit dem ebensovielten Titel verlassen.

Vor "Djoker" war Nadal mit einem relativ souveränen 6:3, ...