Rafael Nadal glaubt noch an Dominic Thiems Rückkehr an die Weltspitze

Während die Zweifler unter den Fans lauter werden, trauen die Topstars Dominic Thiem weiterhin alles zu. In Südamerika muss Österreichs Tennisstar aber zu liefern beginnen.

Im Kreise seiner Gegner steht Dominic Thiem trotz seines bislang so zähen Comebacks weiterhin hoch im Kurs. Das geht aus einer Umfrage der ATP unter sechs Spitzenspielern hervor, in der unter anderem Rafael Nadal, Daniil Medwedew und Karen Chatschanow den ehemaligen Weltranglistendritten heuer auf dem Zettel haben. "Dominic. Ich mag ihn. Er ist ein Champion und ein toller Spieler. Ich habe volles Vertrauen in ihn", antwortet Nadal auf die Frage, wer 2023 das beste Comeback abliefern wird. Aus Respekt und ...