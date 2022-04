Rafael Nadal kehrt nach über einem Monat Pause beim am Sonntag beginnenden ATP-1000-Turnier von Madrid auf die Tour zurück. Der 35-jährige Australian-Open-Sieger musste wegen eines Ermüdungsbruches in einer Rippe zuletzt pausieren. "Auch wenn die Vorbereitungszeit knapp war, will ich unbedingt daheim spielen", erklärte Nadal.

SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS Nadal kehrt in Madrid auf die Tour zurück

Der Spanier hat in diesem Jahr von den 21 Partien nur das Finale von Indian Wells verloren. Das Sandturnier von Madrid hat er fünfmal für sich entschieden, zuletzt 2017.