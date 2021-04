Rafael Nadal startet seine Rekord-Mission in Monte Carlo

Nur fünf Niederlagen seit seinem Debüt vor 18 Jahren: Der Sandplatzkönig ist im Fürstentum wieder der große Gejagte.

Die Sandplatzsaison hat begonnen und damit die Jahreszeit von Rafael Nadal. Kein anderer Spieler hat auf einem Belag so viel gewonnen. Der Spanier hält auf der roten Asche Rekorde wohl für die Ewigkeit. 13 Triumphe in Roland Garros sind bei Weitem ebenso unerreicht wie elf Titel in Monte Carlo. Ebendort will der 34-Jährige am Sonntag das Dutzend vollmachen.

"Es fühlt sich großartig an, hier zurück zu sein. Monte Carlo ist einer meiner Lieblingsplätze", sagte Nadal nach seinen ersten ...