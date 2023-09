Rodionov gewinnt erstes Match als Top-100-Mann in Tulln

Jurij Rodionov hat am Dienstag mit Mühe, aber doch sein erstes Match als Top-100-Mann gewonnen. Der beim ATP-Challenger in Tulln als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher rang in der Fortsetzung der am Vortag abgebrochenen Partie den Deutschen Elmar Ejupovic mit 7:6(4),2:6,6:4 nieder. Rodionov ist seit Ende August als Nummer 100 erstmals in diesen Kreis vorgestoßen. Er muss in der Gartenstadt aber mehrere Runden überstehen, will er diesen Status halten.

BILD: SN/APA/GERALD WIDHALM/GERALD WIDHAL Neo-Top-100-Mann Rodionov siegte/Archiv

Für Dennis Novak, Österreichs Nummer fünf, kam hingegen nach hartem Kampf das Aus. Er unterlag dem Bulgaren Dimitar Kuzmanow nach 2:34 Stunden mit 7:6(3),2:6,5:7.