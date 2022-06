Rodionov, Novak und Ofner in zweiter Wimbledon-Quali-Runde

Jurij Rodionov, Dennis Novak und Sebastian Ofner sind am Montag in die zweite Qualifikationsrunde für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon eingezogen. Rodionov setzte sich gegen den Slowaken Jozef Kovalik mit 6:4,7:6(4) durch, Novak war 7:6(2),6:1 gegen den Tschechen Jonas Forejtek erfolgreich, und Ofner fertigte den Portugiesen Pedro Sousa 6:2,6:2 ab.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Rodionov steht so wie Ofner und Novak in der 2. Wimbledon-Qualirunde

Gerald Melzer indes unterlag dem US-Amerikaner Michael Mmoh 1:6,3:6, Filip Misolic war Jason Jung aus Taiwan 2:6,6:3,2:6 unterlegen. Am Montag erfolgte auch die Auslosung der Frauen-Qualifikation. Österreichs Nummer eins, Julia Grabher, bekommt es in der ersten Runde mit der Belgierin Yanina Wickmayer (WTA-603) zu tun, Barbara Haas trifft ebenfalls am Dienstag auf Victoria Jimenez Kasintseva (WTA-163) aus Andorra, die 2020 bei den Juniorinnen die Australian Open gewann.