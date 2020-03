Rodionov unterlag Pablo Cuevas - Uruguay stellte auf 1:1

Der 20-jährige Jurij Rodionov hat am Freitagabend seinen ersten Sieg im Davis Cup knapp verpasst. Der Niederösterreicher unterlag in Premstätten bei Graz dem Weltranglisten-60. Pablo Cuevas nach 2:39 Stunden 7:6(7)3:6,6:7(5), womit Uruguay in diesem Länderkampf der Weltgruppen-Qualifikationsrunde auf 1:1 stellte. Dennis Novak hatte Österreich mit 6:2,6:4 gegen Martin Cuevas in Führung gebracht.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Dennis Novak schlug zum Auftakt Martin Cuevas