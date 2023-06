Salzburg oder Wimbledon? Ofner nähert sich mit Finale in Ilkley Rasentopform

Tennisprofi Sebastian Ofner bestreitet in Ilkley sein fünftes Challenger-Finale in diesem Jahr.

Nach dem Finaleinzug beim mit 145.000 Euro dotierten ATP-Challenger-Rasentennisturnier in Ilkley (GBR) durfte sich Sebastian Ofner gleich doppelt freuen: Dem Steirer gelang nicht nur ein 6:3, 6:0-Blitzsieg im Halbfinale gegen den Ungarn Zsombor Piros (ATP Nr. 123) sondern mit den zusätzlichen 67 ATP-Punkten stieß Ofner als 69. im Liveranking zum ersten Mal in die Top 70 vor. Für Ofner ist es in diesem Jahr bereits nach Teneriffa, Antalya, Zadar und Prag das fünfte Challenger-Finale. Jetzt trifft er am Samstag (ab ...