Salzburg Open: Sebastian Ofner gewinnt Finale gegen Lukas Neumayer in zwei Sätzen

Am Ende blieb die ganz große Sensation beim ATP-Challenger in Salzburg aus. Lokalmatador Lukas Neumayer aus Radstadt musste sich im Finale der Salzburg Open im Volksgarten am Sonntag Sebastian Ofner in zwei Sätzen (2:6, 3:6) geschlagen geben.

BILD: SN/GEPA/PATRICK STEINER Lukas Neumayer (l.) musste sich Sebastian Ofner im Finale der Salzburg Open geschlagen geben.

Für Ofner war es heuer bereits sein sechstes Finale auf der Challenger-Tour. In Salzburg konnte er nun zum ersten Mal das Endspiel für sich entscheiden. Damit gehört der Steirer, der bei den French Open das Achtelfinale erreichen konnte, ab Montag zu den 60 besten Tennisprofis der Welt. Das Match im Liveticker zum Nachlesen