Sam Querrey als hartes Auftakt-Los für Dominic Thiem in Wimbledon

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat am Freitag für die erste Wimbledon-Runde ein hartes Los erwischt. Der 25-jährige trifft auf den US-Amerikaner Sam Querrey. Der 31-Jährige ist in der Weltrangliste nur auf Rang 79, stand aber 2017 im Wimbledon-Semifinale. Im Jahr davor hatte er das Viertel-, 2010 das Achtelfinale erreicht. Am Freitag spielt Querrey im Eastbourne-Halbfinale.

SN/APA (KEYSTONE)/PETER KLAUNZER Schweres Los für Dominic Thiem