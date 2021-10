Schaulaufen der Stars in der Wiener Stadthalle

Der Tennisklassiker bietet schon mit Erstrunden-Schlagern ein Kräftemessen der Generationen. Altstar Andy Murray und Matteo Berrettini eröffnen am Montag die Titeljagd. Dann heißt es Bühne frei für Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev.

Eingeläutet wurde mit einem Schaukampf-Turnier am Freitag und der Qualifikation am Wochenende, am Montag startet der Hauptbewerb der Erste Bank Open. Eine Woche lang ist Wien nun der Nabel der Tenniswelt. Angeführt von Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas war die Dichte an Spitzenspielern - auch in Abwesenheit von Dominic Thiem oder Novak Djoković - noch nie so hoch wie heuer.

So bekommt es etwa der topgesetzte Grieche Tsitsipas gleich zum Auftakt mit Grigor Dimitrov zu tun und kann ...