Schmerzhaftes Aus bei den US Open: Dominic Thiem muss wegen Magenkrämpfen aufgeben

Welch ein bitteres Ende für Dominic Thiem bei den US Open. Österreichs Tennisstar muss im Zweitrundenduell mit Lokalmatador Ben Shelton wegen gesundheitlichen Problemen aufgeben. Thiem verlor Satz eins nach 4:2-Führung und Satzball mit 6:7(1), ehe die Magen-Darm-Erkrankung wieder akut wurde und ein weiterspielen unmöglich machte.

Dominic Thiem hat am Mittwoch in der zweiten Runde der mit 65 Millionen Dollar dotierten US Open aufgeben müssen. Der noch 29-jährige Niederösterreicher lag in New York nach einem ansprechenden ersten Satz gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:7(1),0:1 zurück und konnte danach nicht mehr weiterspielen. Er fühle sich sehr schlecht erklärte er noch auf dem Platz dem Arzt und hatte sich zuvor immer wieder auf den Bauch gegriffen.

Thiem hatte schon seine US-Open-Generalprobe in Winston-Salem absagen müssen. Grund dafür war laut seinem Manager Moritz Thiem eine "Art Gastritis". Vor Turnierbeginn hatte Thiem noch gemeint, dass er sich wieder besser fühle. "Der Bauch bereitet mir hin und wieder noch ein paar Probleme, aber die Energie ist zurück", meinte er.

Ansprechende Leistung von Dominic Thiem

In seinem Zweitrundenmatch gegen den erst 20-jährigen Linkshänder Shelton, der dieses Jahr mit dem Viertelfinale bei den Australian Open hatte aufhorchen lassen, war auch lange Zeit nichts von Problemen bei Thiem zu bemerken. Das Match begann so ausgeglichen wie es erwartet worden war.