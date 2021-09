Schreibt Novak Djoković Geschichte?

Der Serbe greift bei den US Open nach dem Grand Slam. Wohl nur drei Spieler können ihn aufhalten. Der Druck ist enorm, wie Djoković verrät.

Bei den US Open sind alle Augen auf Novak Djoković gerichtet. Schließlich jagt der Branchenprimus nichts Geringerem nach als der größten Errungenschaft der Tennisneuzeit. Noch fünf Siege ist der Serbe vom Titel in New York und damit vom Grand Slam entfernt.

Zwei von sieben Schritten hat Djoković souverän gemeistert, zuletzt Tallon Griekspoor 6:2, 6:3, 6:2 aus dem Weg geräumt. Wer soll für den überlegenen Weltranglistenersten überhaupt eine ernsthafte Hürde darstellen? Kei Nishikori wartet Sonntag (Ortszeit) in der dritten ...