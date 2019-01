Schweiz besiegte bei Hopman Cup die USA 2:1

Die Titelverteidiger Belinda Bencic und Roger Federer stehen beim Hopman Cup in Perth vor dem neuerlichen Final-Einzug. Die beiden Schweizer gewannen am Dienstag beim Mixed-Turnier in der ausverkauften Perth Arena gegen die USA mit 2:1.

SN/APA (AFP)/TONY ASHBY Roger Federer startete mit einem Sieg ins Jahr 2019