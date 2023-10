Von Thomas Muster und Dominic Thiem bis Sebastian Ofner: Der Steirer knackt Österreichs Allzeit-Top-10

8. Alexander Antonitsch (40/Juli 1990): Der Kärntner holte 1990 in Seoul seinen einzigen Turniersieg auf der ATP-Tour, erreichte im selben Jahr das Achtelfinale in Wimbledon und folglich als 24-Jähriger auch seine beste Platzierung.

8. Peter Feigl (40/Mai 1979): Der Wiener gewann vier Turniere auf der ATP-Tour, zudem erreichte Feigl 1978 das Viertelfinale der Australian Open. Ein Jahr später war Feigl als erster Österreicher in den Top-50, sogar die Nummer 40.

4. Gilbert Schaller (17/Oktober 1995): Der Steirer gewann 1995 ein ATP-Turnier, stand im selben Jahr zwei weitere Mal im Finale, besiegte in Paris Pete Sampras und kletterte so als 26-Jähriger bis auf Rang 17 im ATP-Computer.

3. Jürgen Melzer (8/April 2011): Der Niederösterreicher gewann fünf ATP-Titel, zwei davon in der Wiener Stadthalle. Außerdem stand er 2010 nach einem Fünfsatzsieg über Novak Djokovic im Halbfinale der French Open. Kurz vor seinem 30. Geburtstag war Melzer 2011 die Nummer acht der Welt, im Doppel dank zwei Grand-Slam-Titel die Nummer sechs.

2. Dominic Thiem (3/März 2020): Der Niederösterreicher gewann 17 ATP-Titel, einen davon der 1000er-Kategorie in Indian Wells, und die US Open 2020. Schon einige Monate davor, als 26-Jähriger, erreichte er seinen Karriere-Höhepunkt in der Weltrangliste mit Position drei.