Sebastian Ofner: Auf Sieg im Stallduell mit Dominic Thiem soll das erste ATP-Finale folgen

Sebastian Ofner untermauert mit Dreisatzsieg über Dominic Thiem in Astana seine Nummer-eins-Position in Österreich. Jurij Rodionov vergab elf Satzbälle.

Dominic Thiem fordert Sebastian Ofner heraus. Oder umgekehrt? So genau konnte man es vor dem Match nicht sagen, ob nun Österreichs Tennisstar aufgrund seiner Vita oder doch Österreichs Nummer eins aufgrund seiner besseren Ranglistenposition in diesem prestigeträchtigen Duell in der Favoritenrolle ist. So ausgeglichen gestaltete sich dann auch das Aufeinandertreffen der Stallkollegen, schließlich aber untermauerte Ofner seinen Status als rot-weiß-rote Nummer eins und setzte sich verdient mit 5:7, 6:4, 6:2 durch.

"Es ist nie leicht, gegen einen guten Freund und Trainingspartner zu spielen, vor allem wenn man noch nie gegen ihn gewonnen hat. Diesmal aber habe ich die wichtigsten Punkte gemacht", sagte Ofner, der nur drei von 15 Breakchancen verwertete, insgesamt aber der Bessere war. Schon im ersten Satz war der Steirer aggressiver und dem Break auch näher. Doch dass er vier Chancen, drei davon in Serie, nicht nützen konnte, sollte sich rächen. Etwas entgegen dem Spielverlauf holte sich Thiem nämlich Satz eins. Die zehnte Möglichkeit, Thiem den Aufschlag abzunehmen, nutzte Ofner dann aber zum Satzausgleich. Als Thiem in der Entscheidung seinerseits mit Break hätte vorlegen können, es aber nicht schaffte, war die Gegenwehr gebrochen. "Er hatte meistens das Kommando und daher hat er verdient gewonnen", gratulierte Thiem seinem Kumpel.

Damit steht Ofner zum zweiten Mal und erstmals seit Kitzbühel 2017 im Halbfinale. Außerdem gehört er nach einer äußerst starken Saison erstmals auch zu den Top 50 der Welt. "Es fühlt sich sehr gut und speziell an, auch weil das eine Halbfinale schon sechs Jahre her ist", sagte Ofner. Um sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour trifft der 27-Jährige am Montag (14 Uhr/live SN-Ticker und Sky) auf den Franzosen Adrian Mannarino, der ein weiteres Österreicher-Duell verhinderte.

Denn erstmals überhaupt standen drei Österreicher bei einem Turnier im Viertelfinale. Erstmals seit 2010 (Stadthallen-Endspiel Jürgen Melzer gegen Andreas Haider-Maurer) hätten es zwei ÖTV-Profis im Halbfinale sein können, ja vielleicht sogar sein müssen. Doch Jurij Rodionov, der zuvor aus der Qualifikation vier Siege in Folge gefeiert hatte, ließ diese große Chance aus. Hatte der 24-Jährige in Runde eins noch zwei Matchbälle abgewehrt, so waren diesmal seinerseits elf (!) Satzbälle nicht genug, um Mannarino, Nummer 34 der Welt, zumindest in einen dritten Satz zu zwingen. Trösten kann sich Rodionov damit, dass er in der nächsten Weltrangliste aller Voraussicht nach nun zu den besten 100 gehören wird.