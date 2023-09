Sebastian Ofner soll Österreich zum Heimsieg im Davis Cup führen

Nach seinem bisher mit Abstand besten Jahr zeigt sich der Steirer von seiner neuen Leaderrolle und geringen Erfahrung im Davis Cup unbeeindruckt. Jurij Rodionov eröffnet am Freitag (15) den Länderkampf gegen Portugal.

Sebastian Ofner geht mit viel Selbstvertrauen in den Davis Cup.

Von einer möglichen Unsicherheit durch den Ausfall von Dominic Thiem war nichts zu bemerken, auch Nervosität ließen sich Österreichs Tennisprofis am Tag vor dem wichtigen Davis-Cup-Duell mit Portugal am Freitag (ab 15 Uhr) und Samstag (14/jeweils live ORF Sport +) in Schwechat nicht anmerken. Die mit Spannung erwartete Entscheidung, wen Jürgen Melzer neben Sebastian Ofner als zweiten Einzelspieler aufstellt, fiel auf Jurij Rodionov, der den Länderkampf eröffnen wird. Die Mannschaft wirkt fest entschlossen, den erwarteten Sieg einzufahren.

"Es war eine enge Kiste, aber im Endeffekt liegen die beiden Gegner Jurij mehr als Dennis", begründete der Kapitän Rodionovs Vorzug gegenüber Dennis Novak. Der Wiener (ATP-Nr. 109) ist zunächst gegen die portugiesische Nummer eins Nuno Borges (89) leichter Außenseiter. Eine Konstellation, die dem 24-Jährigen liegt. "Ich spiele gegen höher platzierte Gegner lieber und fast immer besser als gegen Leute, die hinter mir sind. Hätte ich es mir aussuchen können, dann hätte ich mir Borges im Eröffnungsmatch gewünscht", sagt Rodionov, der nach der Absage von Thiem davon ausgegangen ist, dass er zum Einsatz kommt.

Rodionov sieht die Länderspielatmosphäre mit bis zu 1800 Fans in einer erwartet vollen Halle als "Extrakick", mit dem er gleich die Weichen auf Sieg stellen kann. Ebenso Ofner (59), der im Anschluss zumindest laut Papierform gegen João Sousa (289) klarer Favorit ist. "Aber Sousa war lange ein Top-100-, sogar Top-50-Spieler. Ich erwarte eine harte Partie", sagt Ofner. Laut Melzer war Sousa im Training sogar der beste Portugiese. Eine Herausforderung für Ofner wird auch seine neue Rolle. Er ist die Nummer eins, der Leitwolf, hat aber erst zwei Partien im Davis Cup bestritten und beide verloren.

Das alles kommentiert der 27-jährige Steirer nach seiner mit Abstand besten Saison aber völlig unbeeindruckt: "Natürlich bin ich angespannt, der Druck ist da. Aber ich habe sehr gut trainiert und bin bereit." Sein Selbstvertrauen von heuer vielen Siegen auf der Challenger-Tour, dem Achtelfinale von Roland Garros und zuletzt der Erstrundensieg (kurioserweise über Borges) bei den US Open sollen die mangelnde Länderspielerfahrung wettmachen. "Ein Grand-Slam-Achtelfinale gegen Tsitsipas ist schon noch eine andere Hausnummer. Das hilft dabei, dass man danach beim Davis Cup die Nerven im Griff hat", sagt Ofner. Melzer unterstreicht Ofners mentale Herangehensweise: "Er ist einer, der sich wenig Gedanken über das Drumherum macht, sondern einfach sein Spiel spielt, und das ist speziell im Davis Cup gut so."

Wie auch immer der erste Tag verläuft, am Samstag ist Österreich mit dem heuer dreifachen ATP-Sieger-Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler gegen Francisco Cabral/Sousa Favorit. "Am liebsten würden wir es natürlich zum 3:0 beenden. Aber egal, wie es kommt, wir werden unseren Punkt zum angepeilten Sieg beitragen", sagt Erler.