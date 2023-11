Sebastian Ofner baut "Weltrekord" aus

Erfolg macht nicht müde. Österreichs bester Tennisspieler bestreitet im Achtelfinale des ATP-Turniers in Sofia sein 90. Match in diesem Jahr.

90 Spiele in elf Monaten - im Fußball würde man von englischen Wochen über ein ganzes Jahr sprechen. Tennisprofi Sebastian Ofner darf damit sein mit Abstand erfolgreichstes Jahr beziffern und sichert sich so nebenbei den Rekord als Vielspieler 2023. Der Steirer feierte beim ATP-250-Turnier in Sofia mit 6:4, 3:6, 6:2 einen Auftaktsieg über den ukrainischen Qualifikanten Witalij Satschko und begeht schon am Mittwoch im Achtelfinale gegen den Australier Christopher O'Connell seinen "90er".

Daniil Medwedew (80), Andrej Rublew (78), Alexander Zverev (75), Carlos Alcaraz (73) und Jannik Sinner (71) haben - natürlich ausschließlich auf den größten Bühnen - weniger Matches in den Beinen und werden Ofner auch bei den am Sonntag beginnenden ATP Finals in Turin nicht mehr nahe kommen. Der 27-Jährige hat mehr als die Hälfte seiner Partien auf der Challenger-Tour bestritten, sich in der zweiten Saisonhälfte aber auch auf der ATP-Tour einen Namen gemacht. Und obwohl er seinem Mammutprogramm heuer zwischendurch auch Tribut zollen musste, ist die Lust auf einen gebührenden Abschluss beim letzten Turnier des Jahres weiter ungebrochen.

"Natürlich macht sich so eine Saison bemerkbar, aber solange man gut spielt und gewinnt, steckt man auch körperlich alles besser weg", hatte Ofner zuletzt gesagt. Um seine Saison im besten Fall noch bis zum Finale am Samstag zu verlängern, muss er zunächst die Hürde O'Connell, der als Weltranglisten-66. um 22 Plätze hinter Ofner liegt, nehmen. Vor wenigen Wochen in Tokio behielt Ofner gegen den Australier mit 6:7, 7:6, 7:5 die Oberhand.