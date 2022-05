Sechste Niederlage in Folge: Dominic Thiem hadert mit "Schritt rückwärts"

Österreich Tennisstar verliert auch sein sechstes Match seit dem Comeback. Wieviel zur Topform fehlt, wurde beim 3:6, 4:6 gegen Marco Checchinato in Genf bei der Paris-Generalprobe klar.

Anderer Ort, gleiches Spiel - Dominic Thiem läuft auch nach seinem sechsten Match seit dem Comeback einem Erfolgserlebnis nach. Österreichs Tennisstar unterlag am Montagabend beim ATP-250-Turnier in Genf dem Italiener Marco Cecchinato 3:6, 4:6 und reist damit erstmals seit vielen Jahren als klarer Außenseiter zum am Sonntag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Roland Garros.

Nach Marbella, Belgrad, Estoril, Madrid und Rom reichte es auch im sechsten Anlauf nicht für den erhofften Befreiungsschlag. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber nicht mehr ...