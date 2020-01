Serena Williams bei Australian Open schon ausgeschieden

Im Achtelfinale der Australian Open hätte es zum Abschiedsduell zweier enger Freundinnen auf der Tennis-Tour kommen sollen, doch daraus wurde nichts: Serena Williams unterlag am Freitag überraschend schon in Runde 3 der Chinesin Wang Qiang mit 4:6,7:6(2),5:7 und auch Caroline Wozniacki schied aus. Die Dänin hängt nach einem 5:7,6:3,5:7 gegen Ons Jabeur (TUN) ihren Schläger an den Nagel.

Caroline Wozniacki wurde mit Video-Sequenzen ihrer Karriere und Grußbotschaften u.a. von den "big three" Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic auf dem Platz gebührend gefeiert. "Sweet Caroline", der Hit von Neil Diamond, erklang und es flossen auch Tränen. Wozniacki hat 30 Turniere, darunter die Australian Open 2018 als einziges Major-Event, gewonnen und war 71 Wochen lang Nummer 1 der Welt.

Gleich 319 Wochen ist bisher Serena Williams auf dem Tennis-Thron gesessen. Und obwohl für die bereits 38-jährige US-Amerikanerin das enttäuschende Aus gegen Wang kam: An ein Ende denkt Williams, die fast neun Jahre älter als Wozniacki ist, nicht.

Bei der Pressekonferenz wurde Williams wurde emotional, als sie auf das Karriere-Ende ihrer Brautjungfer Wozniacki angesprochen wurde. "Sie hatte eine tolle Karriere. Gott, ich werde sie vermissen. Leute, ich kann keine Caroline-Fragen beantworten, ich würde weinen. Sie ist eine meiner besten Freundinnen auf der Welt."

Wozniacki, die mit NBA-Star David Lee verheiratet ist und eine Familie gründen möchte, hat viel gelernt in ihrer Karriere. "Das Wichtigste war, dass es ganz egal ist, von wo du her bist, welche Hautfarbe du hast, ob du groß, klein, dick oder dünn bist", so die Dänin. Sie habe diesen Traum vom Grand-Slam-Titel und der Nummer 1 gehabt, als sie ein Kind war. "Die Leute haben gedacht, dass ich verrückt bin, weil ich aus so einem kleinen Land komme, aber ich habe es geschafft."

Die Jagd von Serena Williams auf ihren 24. Grand-Slam-Titel wird hingegen weitergehen. Daran ließ die 23-fache Major-Siegerin keinen Zweifel, der Allzeit-Rekord von Margaret Court (AUS/24 Titel) soll einfach fallen. Wang hatte sie zuletzt bei den US Open nur ein Game in 44 Minuten gelassen. "Ich werde definitiv morgen trainieren. Das ist das Wichtigste, um sicherzustellen, dass so etwas nicht mehr passiert", sagte Williams fast trotzig. 56 unerzwungene Fehler gegen Wang wurmten sie sehr.

Williams glaubt an ihre Chance, auch wenn sie im September 39 wird. "Natürlich glaube ich daran, sonst wäre ich nicht mehr auf der Tour. Ich spiele nicht nur, um Spaß zu haben. Und verlieren macht definitiv keinen Spaß. Es scheint, als geht es mir bei den zwei letzten Slams des Jahres gut. Ich habe beide einige Male gewonnen", blickte Williams in Richtung Wimbledon und US Open. 2018 und 2019 stand sie bei den vier Ausgabe jeweils im Endspiel.

Bei den Herren hat Titelverteidiger Novak Djokovic, der auf seinen achten Triumph in Melbourne hofft, als Erster der Favoriten das Achtelfinale erreicht. Der Serbe besiegte den Japaner Yoshihito Nishioka klar 6:3,6:2,6:2. Sein nächster Gegner ist der Argentinier Diego Schwartzman, die Nummer 14 der Welt. Für Djokovic wird es das 50. Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Quelle: Apa/Dpa